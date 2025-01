Exame de sangue oculto nas fezes

O teste imunoquímico fecal (do inglês fecal immunochemical test, FIT) utiliza anticorpos direcionados contra a hemoglobina humana (uma proteína nos glóbulos vermelhos que faz com que o sangue tenha cor vermelha) para detectar sangue nas fezes. Para esse exame, a pessoa coleta amostras com um kit caseiro parecido com o utilizado para o exame fecal com guáiaco.

Se for detectado sangue, outros exames serão necessários para determinar a fonte.

Esse exame não exige nenhuma restrição em relação à dieta, medicamentos ou vitaminas.

Esses exames imunoquímicos mais recentes são mais exatos que os exames fecais com guáiaco mais antigos e a maioria das diretrizes de associações médicas dá preferência àqueles exames para a realização de exames preventivos para o câncer colorretal. Recomenda-se a realização do FIT anualmente por pessoas para as quais a triagem para câncer colorretal é recomendada.