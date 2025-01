Lewis Katz School of Medicine at Temple University

O exame de cápsula endoscópica (endoscopia sem fio) é um procedimento em que a pessoa ingere uma cápsula alimentada por bateria.

A cápsula contém uma ou duas pequenas câmeras, uma luz e um transmissor. Imagens do revestimento do intestino são transmitidas para um receptor preso à cintura ou em um bolso da pessoa. São tiradas milhares de fotos. A pessoa deve parar de comer ou beber durante aproximadamente 12 horas antes de realizar esse exame.

O exame de cápsula endoscópica é especialmente útil para encontrar hemorragias ocultas no trato digestivo e problemas na superfície interna do intestino delgado, que é uma área difícil de ser avaliada com um endoscópio. Ele não funciona tão bem no intestino grosso, mas essa área pode ser bem avaliada com um colonoscópio.

A pessoa normalmente evacua a cápsula após aproximadamente doze horas, e algumas pessoas não notam isso. A cápsula não precisa ser coletada e pode ser descartada na descarga. Se a pessoa não notar que a cápsula foi expelida, é possível que o médico faça uma radiografia ou um exame de tomografia computadorizada para ver se ela ainda se encontra no trato digestivo.

Em casos raros, a cápsula fica presa no trato digestivo, e possivelmente o médico precisará realizar uma endoscopia ou cirurgia para removê-la.