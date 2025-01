O médico pode utilizar a endoscopia para verificar quanto à presença de determinados distúrbios como, por exemplo, câncer de cólon.

Por exemplo, as pessoas que têm alto risco de desenvolver câncer de cólon e as pessoas com 45 anos de idade ou mais devem realizar uma colonoscopia para detectar a presença de pólipos ou outras alterações. A colonoscopia deve ser realizada a cada dez anos em pessoas que não têm nenhum fator de risco para câncer de cólon ou com mais frequência ou em uma idade mais jovem em pessoas que tiveram pólipos no cólon ou têm um histórico familiar de câncer de cólon.