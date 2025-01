Reto e ânus

O reto é uma câmara que começa no fim do intestino grosso, imediatamente após o cólon sigmoide, e que termina no ânus ( see also page Considerações gerais sobre o ânus e o reto). Em geral, o reto permanece vazio, pois, antes de chegarem ao reto, as fezes ficam armazenadas no cólon descendente. Em algum momento, o cólon descendente fica cheio e as fezes passam para o reto, provocando a necessidade de evacuar (defecar). Adultos e crianças mais velhas podem resistir a esse impulso até chegarem a um banheiro. Bebês e crianças pequenas não têm o controle necessário do músculo para retardar a defecação.

O ânus é a abertura na extremidade do tubo digestivo, através da qual as fezes saem do corpo. O ânus é formado, em parte, pelas camadas superficiais do corpo, incluindo a pele e, em parte, pelo intestino. O ânus está alinhado com a continuação da pele externa. Um anel muscular (esfíncter anal) mantém o ânus fechado até que a pessoa defeque

(consulte também Considerações gerais sobre o sistema digestivo).