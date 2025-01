O pâncreas é um órgão que contém dois tipos de tecido glandular:

Os ácinos pancreáticos

As ilhotas de Langerhans

(consulte também Considerações gerais sobre o sistema digestivo).

Os ácinos produzem enzimas digestivas. As ilhotas produzem hormônios. O pâncreas secreta enzimas digestivas no duodeno e hormônios na corrente sanguínea.

As enzimas digestivas (como amilase, lipase e tripsina) são liberadas pelas células dos ácinos e fluem para o duto pancreático. O duto pancreático une-se ao duto biliar comum no nível da ampola de Vater, onde ambos fluem para dentro do duodeno. As enzimas são normalmente secretadas em uma forma inativa. Elas são ativadas apenas quando atingem o trato digestivo. A amilase digere carboidratos, a lipase digere gorduras, e a tripsina digere proteínas. O pâncreas também secreta grandes quantidades de bicarbonato de sódio, que protege o duodeno ao neutralizar o ácido que vem do estômago.

Localizando o pâncreas

Anatomia do pâncreas Imagem

Os três hormônios produzidos pelo pâncreas são

Insulina

Glucagon

Somatostatina

A insulina reduz o nível de açúcar (glicose) no sangue ao transportar açúcar para dentro das células. O glucagon aumenta o nível de açúcar no sangue ao estimular o fígado a liberar seu conteúdo. A somatostatina inibe a liberação de insulina e de glucagon, dependendo das necessidades do organismo.