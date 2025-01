O intestino grosso consiste no

Ceco e cólon ascendente (direito)

Cólon transverso

Cólon descendente (esquerdo)

O cólon sigmoide (que é conectado ao reto)

(consulte também Considerações gerais sobre o sistema digestivo).

O ceco, que se localiza no início do cólon ascendente, é o ponto no qual o intestino delgado se une ao intestino grosso. Projetando-se a partir do ceco está o apêndice, que é um pequeno tubo em forma de dedo que não tem nenhuma função conhecida. O intestino grosso secreta muco e é, em grande parte, responsável pela absorção da água das fezes.

Como localizar o intestino grosso

O conteúdo intestinal está na forma líquida quando chega ao intestino grosso, mas normalmente está na forma sólida no momento em que chega ao reto na forma de fezes.

As muitas bactérias que habitam o intestino grosso podem digerir ainda mais algum material, criando gases. As bactérias no intestino grosso também produzem algumas substâncias importantes como, por exemplo, a vitamina K, que desempenha um papel importante na coagulação do sangue. Essas bactérias, denominadas flora residente são necessárias para o funcionamento intestinal saudável, e algumas doenças e antibióticos podem perturbar o equilíbrio entre os vários tipos de bactérias no intestino grosso.