Garganta e esôfago

A garganta (faringe) está localizada atrás e abaixo da boca. Quando os alimentos e líquidos saem da boca, eles passam através da garganta. A deglutição de alimentos e líquidos começa voluntariamente e continua automaticamente. Uma pequena aba muscular (epiglote) fecha para evitar que alimentos e líquidos desçam pela traqueia em direção aos pulmões. A parte do fundo do céu da boca (palato mole) se eleva para evitar que alimentos e líquidos cheguem ao nariz. A úvula, uma pequena aba anexada ao palato mole, ajuda a evitar que líquidos passem para cima, em direção à cavidade nasal

(consulte também Considerações gerais sobre o sistema digestivo).

O sistema digestivo

O esôfago é um pequeno canal muscular de paredes finas revestido por membranas mucosas que liga a garganta ao estômago. Alimentos e líquidos são impulsionados através do esôfago, não somente pela gravidade, mas também por ondas de contrações rítmicas musculares, chamadas movimentos peristálticos. Em ambas as extremidades do esôfago, há músculos em forma de anel (os esfíncteres esofágicos superiores e inferiores) que abrem e fecham. Os esfíncteres esofágicos normalmente evitam que o conteúdo do estômago retorne ao esôfago ou garganta.