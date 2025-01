O estômago é um órgão muscular grande, oco, em forma de feijão e formado por quatro partes:

Cárdia

Fundo

Corpo

Antro

(consulte também Considerações gerais sobre o sistema digestivo).

Alimentos e líquidos entram no estômago pelo esôfago, passando através do esfíncter esofágico inferior.

A parte superior do estômago serve como uma área de armazenamento de alimentos. Aqui, a cárdia e o fundo do estômago relaxam para acomodar os alimentos que entram no estômago. Em seguida, o corpo e o antro (região inferior do estômago) se contraem ritmicamente, misturando os alimentos com ácido e as enzimas (suco gástrico) e triturando os alimentos em pedaços pequenos para que sejam digeridos mais facilmente.

As células que revestem o estômago secretam três substâncias importantes: muco, ácido clorídrico e o precursor da pepsina (uma enzima que quebra as proteínas). Há um revestimento de muco nas células do revestimento do estômago para protegê-las de lesões por ácido e enzimas. Qualquer perturbação dessa camada mucosa, como, por exemplo, a resultante de uma infecção pela bactéria Helicobacter pylori ou pelo uso de aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), pode dar origem a lesões que causam uma úlcera estomacal.

Como localizar o estômago

O ácido clorídrico proporciona o ambiente altamente ácido necessário para a pepsina decompor as proteínas. A elevada acidez do estômago serve também como uma barreira contra infecções por matar a maioria das bactérias. A secreção ácida é estimulada por impulsos nervosos no estômago, pela gastrina (um hormônio liberado pelo estômago) e pela histamina (uma substância liberada pelo estômago). A pepsina é a única enzima que digere colágeno, uma proteína que é um dos principais constituintes da carne.

Apenas algumas substâncias, como o álcool e aspirina, podem ser absorvidas no estômago e entrar diretamente na corrente sanguínea, mas apenas em pequenas quantidades.