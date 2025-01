Efeitos do envelhecimento sobre o sistema digestivo

O envelhecimento tem apenas efeitos leves na estrutura do intestino delgado, então, não ocorrem grandes alterações no movimento do conteúdo através do intestino delgado ou na absorção da maioria dos nutrientes. No entanto, os níveis de lactase diminuem, levando à intolerância a produtos lácteos por muitos adultos idosos (intolerância à lactose). O crescimento excessivo de determinadas bactérias (supercrescimento bacteriano no intestino delgado) ocorre com mais frequência à medida que a pessoa envelhece e pode causar dor, inchaço e perda de peso. O supercrescimento bacteriano também pode resultar em redução da absorção de certos nutrientes, como vitamina B12, ferro e cálcio.