Considerações gerais sobre o sistema digestivo

Considerações gerais sobre o s... Vídeo

O sistema digestivo, que se estende da boca ao ânus, é responsável por receber os alimentos, decompô-los em nutrientes (um processo chamado digestão), absorver os nutrientes e liberá-los na corrente sanguínea, além de eliminar do corpo as partes não digeríveis dos alimentos. O trato digestivo é composto por

O sistema digestivo inclui também órgãos que se encontram fora do trato digestivo:

O sistema digestivo às vezes é chamado de sistema gastrointestinal, mas nenhum nome descreve totalmente as funções ou componentes do sistema. Os órgãos do sistema digestivo também produzem fatores de coagulação sanguínea e hormônios não relacionados à digestão, ajudam a remover as substâncias tóxicas do sangue e alteram quimicamente (metabolizam) os medicamentos.

A cavidade abdominal é o espaço dentro do qual está situada a maioria dos órgãos digestivos. Sua parte anterior é delimitada pela parede abdominal (composta por camadas de pele, gordura, músculo e tecido conjuntivo), sua parte posterior pela coluna vertebral, sua parte superior pelo diafragma e sua região inferior pelos órgãos pélvicos. Ela é revestida por uma membrana denominada peritônio. O peritônio reveste a maior parte das superfícies externas dos órgãos digestivos.

Os especialistas reconheceram uma poderosa conexão entre o sistema digestivo e o cérebro. Por exemplo, fatores psicológicos influenciam grandemente as contrações do intestino, a secreção de enzimas digestivas e outras funções do sistema digestivo. Mesmo a suscetibilidade à infecção, que conduz a vários distúrbios do sistema digestivo, é fortemente influenciada pelo cérebro. Por sua vez, o sistema digestivo influencia o cérebro. Por exemplo, doenças recorrentes ou de longa duração como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, a colite ulcerativa e outras doenças dolorosas afetam as emoções, comportamentos e o funcionamento diário. Essa associação em ambos os sentidos tem sido chamada o eixo cérebro-intestino.

O envelhecimento também pode afetar o funcionamento do sistema digestivo (consulte Efeitos do envelhecimento no sistema digestivo).

O sistema digestivo