Os medicamentos anticonvulsivantes valproato e carbamazepina agem como estabilizadores de humor. Eles podem ser usados para tratar a mania quando ela ocorre pela primeira vez ou para tratar a mania e a depressão quando elas ocorrem juntas (estado misto). Ao contrário do lítio, esses medicamentos não prejudicam os rins. Contudo, a carbamazepina pode reduzir bastante a quantidade de células vermelhas e brancas do sangue. Raramente, o valproato prejudica o fígado (principalmente em crianças), ou prejudica gravemente o pâncreas. Com um monitoramento atento pelo médico, esses problemas podem ser detectados em tempo. O valproato não costuma ser receitado para mulheres com transtorno bipolar se estiverem grávidas ou em idade fértil, porque o medicamento parece aumentar o risco de o feto ter defeitos congênitos cerebrais ou da medula espinhal (defeitos do tubo neural), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e autismo. O valproato e a carbamazepina podem ser úteis, especialmente quando as pessoas não respondem a outros tratamentos.

Às vezes, a lamotrigina é usada para ajudar a controlar as alterações de humor e tratar a depressão. A lamotrigina pode causar uma erupção cutânea séria. Raramente, a erupção cutânea provoca a síndrome de Stevens-Johnson que causa risco à vida. As pessoas que estão tomando lamotrigina devem estar atentas ao surgimento de novas erupções cutâneas (especialmente na área ao redor de reto e dos genitais), febre, glândulas inchadas, feridas com bolhas na boca ou nos olhos e inchaço dos lábios ou língua. Elas devem relatar esses sintomas ao médico. Para reduzir o risco de desenvolvimento desses sintomas, o médico deve seguir cuidadosamente o cronograma recomendado para aumento de dose. A administração do medicamento é iniciada em dose relativamente baixa, que é aumentada muito lentamente (ao longo de um período de semanas) até a dose de manutenção recomendada. Se as doses forem interrompidas por três dias ou mais, o cronograma de aumento gradual da dose deve começar novamente.