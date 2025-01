Medicamentos para o tratamento da depressão

Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs) são, atualmente, a classe de antidepressivos mais utilizada. Os ISRSs são eficazes no tratamento da depressão, além de tratarem outros transtornos de saúde mental que frequentemente coexistem com a depressão.

Apesar de os ISRSs poderem provocar náuseas, diarreia, tremores, perda de peso e dores de cabeça, estes efeitos colaterais costumam ser leves ou desaparecer com o uso contínuo. A maioria das pessoas tolera melhor os efeitos colaterais provocados pelos ISRSs do que os efeitos adversos dos antidepressivos heterocíclicos. ISRSs têm menos probabilidade de afetar o coração do que os antidepressivos heterocíclicos.

Contudo, algumas poucas pessoas parecem ficar mais agitadas, deprimidas e ansiosas na primeira semana após iniciar o tratamento com ISRSs ou se a dose for aumentada. Algumas pessoas, sobretudo crianças e adolescentes, podem ter um aumento na tendência de suicídio se esses sintomas não forem detectados e tratados rapidamente. Pessoas que tomam ISRSs, seus entes queridos e amigos devem ser alertados sobre essa possibilidade e instruídos a avisar o médico se os sintomas piorarem com o tratamento. Contudo, uma vez que pessoas com depressão não tratada algumas vezes também consumam o suicídio, a pessoa, juntamente com o médico, deve avaliar esse risco em comparação ao risco associado a medicamentos receitados.

Além disso, no uso prolongado, os ISRSs podem apresentar outros efeitos colaterais, como ganho de peso e disfunção sexual em um terço das pessoas). Alguns ISRSs, como a fluoxetina, causam perda do apetite. Durante as primeiras semanas após a pessoa começar a tomar ISRSs, é possível que ela se sinta sonolenta durante o dia, mas o efeito é temporário.

A interrupção repentina do uso de alguns dos ISRSs pode levar à síndrome de abstinência, que inclui tonturas, ansiedade, irritabilidade, fadiga, náusea, calafrios e dores musculares.

Se uma pessoa estiver grávida, um médico discutirá os riscos e benefícios de usar os ISRSs, se ainda forem necessários. No entanto, a paroxetina não deve ser usada, pois pode causar defeitos cardíacos.