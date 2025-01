Distúrbio ciclotímico

Formação e apoio

Às vezes, medicamentos que estabilizam o humor

A pessoa com transtorno ciclotímico precisa aprender a conviver com os extremos de suas tendências temperamentais. Contudo, viver com o transtorno ciclotímico não é fácil porque os relacionamentos interpessoais normalmente são tempestuosos. Obter um trabalho com horário flexível ou, para pessoas com inclinação artística, seguir uma carreira nas artes pode facilitar as coisas.

Um medicamento que estabiliza o humor (por exemplo, o lítio ou um medicamento anticonvulsivante) pode ser usado se o transtorno ciclotímico prejudicar o desempenho normal das atividades. As pessoas conseguem tolerar o medicamento anticonvulsivante divalproex melhor que o lítio. Antidepressivos não são usados para o transtorno ciclotímico, a menos que a depressão seja grave e tenha uma longa duração, porque eles podem causar uma mudança rápida de um humor para outro (ciclo rápido).

Grupos de apoio podem ajudar, ao oferecer um fórum no qual as pessoas podem compartilhar experiências e sentimentos comuns.