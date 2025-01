Considerações gerais sobre transtornos do humor

University of Iowa Carver College of Medicine

Os transtornos do humor são problemas de saúde que envolvem períodos prolongados de tristeza excessiva (depressão), de euforia excessiva (mania) ou ambos. A depressão e a mania representam os dois extremos emocionais dos transtornos do humor.

A tristeza e a felicidade fazem parte da vida cotidiana e não são a mesma coisa que problemas emocionais graves que são diagnosticados, como, por exemplo, depressão e mania que são apresentados por pessoas com transtornos do humor.

A tristeza é uma resposta natural à perda, derrota, desilusão, trauma ou catástrofe. O luto ou o pesar são as reações normais mais comuns perante uma separação ou uma perda, como a morte de um ente querido, um divórcio ou uma desilusão amorosa. Normalmente, o luto e perda não causam depressão incapacitante persistente, exceto em pessoas predispostas a transtornos do humor. Para algumas pessoas, a perda de um ente querido causa uma depressão mais persistente e incapacitante, um quadro clínico denominado transtorno do luto persistente.

Você sabia que...

Felicidade, euforia ou alegria são emoções apresentadas pelas pessoas quando têm uma sensação positiva em relação a algo. A mania é um estado de humor alterado que pode parecer felicidade para uma pessoa que tem um transtorno de humor e está no meio de um episódio maníaco. Ela costuma ser associada a períodos de excitação excessiva, hiperatividade e impulsividade. Durante um episódio maníaco, é possível que a pessoa sinta menos necessidade de dormir, aumento da autoestima ou da grandiosidade, pensamentos acelerados, fala rápida, distração e prática de comportamentos arriscados. A mania é significativamente diferente de uma gama normal de emoções e pode levar a comprometimento do funcionamento e dos relacionamentos.

Um transtorno do humor é diagnosticado quando a tristeza ou euforia for mais intensa que o normal, for acompanhada por alguns outros sintomas e comprometer a capacidade funcional física, social e no trabalho.

Quando ocorre apenas depressão, o termo médico é transtorno unipolar, que pode descrever vários transtornos:

Transtorno depressivo maior

Transtorno depressivo persistente

Transtorno disfórico pré-menstrual

Transtorno depressivo induzido por substância/medicamento

Os transtornos bipolares que envolvem episódios de depressão intercalados com episódios de mania ou hipomania (uma apresentação menos grave de mania) são outra categoria de transtorno do humor. A mania sem depressão (chamada mania unipolar) é muito rara.

Aproximadamente 30% das pessoas relatam depressão como um de seus sintomas quando consultam um médico. Porém, menos de 10% de fato apresentam depressão grave. Quase 4% da população dos Estados Unidos apresenta algum tipo de transtorno bipolar.

Transtornos do humor em crianças e adolescentes também podem ocorrer.

Ter um transtorno do humor, especialmente um que envolve a depressão, aumenta o risco de apresentar outros problemas, como incapacidade de realizar as atividades cotidianas e manter relacionamentos, perda de apetite, ansiedade extrema e transtorno por uso de álcool. O fato mais preocupante é que aproximadamente 15% das pessoas com depressão acabam cometendo suicídio.