A pessoa com o transtorno de sintomas somáticos fica preocupada com seus sintomas físicos, principalmente com o quão sérios eles podem ser. Para essas pessoas, as preocupações quanto à saúde são geralmente o foco principal da vida e, às vezes, elas não conseguem pensar em mais nada.

Os sintomas físicos normalmente começam antes dos 30 anos, às vezes, durante a infância. A maioria das pessoas apresenta muitos sintomas, mas algumas apresentam apenas 1 sintoma incômodo, normalmente dor. Os sintomas podem ser específicos (como dor no abdômen) ou vagos (como fadiga). Qualquer parte do corpo pode ser o foco da preocupação.

A pessoa com transtorno de sintomas somáticos se preocupa excessivamente com os sintomas e suas possíveis consequências catastróficas. Sua preocupação é desproporcional aos sintomas. É possível que a pessoa acredite que sensações ou desconforto normais como, por exemplo, roncos estomacais, estejam sendo causados por uma doença física grave. Ela tende a pensar o pior sobre qualquer sintoma que apresenta. Os próprios sintomas ou a preocupação excessiva com eles é angustiante ou perturba todos os aspectos da vida rotineira. Algumas pessoas ficam deprimidas.

A pessoa pode ficar dependente de outros, exigindo ajuda e apoio emocional, podendo enfurecer-se quando sente que suas necessidades não estão sendo atendidas. Essas pessoas também podem ameaçar ou tentar cometer suicídio. Quando seu médico tenta tranquilizá-las, elas geralmente pensam que o médico não está levando seus sintomas a sério. Geralmente insatisfeitas com seu tratamento médico, elas normalmente vão de um médico a outro ou buscam tratamento com vários médicos ao mesmo tempo. Muitas pessoas com transtorno de sintomas somáticos não respondem quando o tratamento médico é administrado na tentativa de tratar os sintomas, e os sintomas podem até mesmo piorar. Algumas pessoas parecem extraordinariamente sensíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos.

Os sintomas podem diminuir ou piorar, mas eles persistem e raramente melhoram completamente por qualquer período.