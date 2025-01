A pessoa pode ficar tão preocupada com a ideia de que está ou pode ficar doente que acaba se sentindo muito angustiada e incapaz de desempenhar suas funções. Assim, há uma deterioração nos relacionamentos pessoais e no desempenho no trabalho.

A pessoa com transtorno de ansiedade por doença pode ou não apresentar sintomas físicos. Se ela apresentar sintomas físicos, os sintomas são leves e a pessoa fica mais preocupada com o possível significado dos sintomas (ou seja, que ela tem uma doença grave) que com os próprios sintomas. O medo da doença é sua principal preocupação (caso a pessoa também apresente sintomas físicos significativos, é possível que ela tenha transtorno de sintomas somáticos). Se a pessoa com transtorno de ansiedade por doença tiver uma doença física, sua ansiedade é desproporcional à gravidade da doença.

Algumas pessoas se autoexaminam repetidamente. Por exemplo, é possível que elas fiquem medindo seu pulso repetidamente para verificar se o batimento cardíaco está regular. Elas se assustam facilmente com novas sensações corporais.

Algumas pessoas com transtorno de ansiedade por doença procuram assistência médica frequentemente. Outras sentem muita ansiedade em ter que buscar tratamento.

A doença tem um papel central em suas vidas e monopoliza suas conversas com outros. A pessoa com transtorno de ansiedade por doença pesquisa excessivamente sobre o transtorno que acredita ter. Elas se preocupam facilmente com doenças, mesmo em outras pessoas.

Pessoas com transtorno de ansiedade por doença constantemente buscam tranquilização por parte de familiares, amigos e médicos. Quando o médico tenta tranquilizá-la (por exemplo, dizendo que os resultados dos exames e testes estão normais), elas geralmente pensam que o médico não está levando seus sintomas a sério. Elas podem então ficar ainda mais ansiosas. Geralmente, sua preocupação interminável é frustrante para os outros, resultando em relacionamentos tensos.

A pessoa afetada pode, então, tentar evitar situações que poderiam resultar em mais estresse (como visitar familiares doentes). É possível também que ela evite atividades que acredita colocar em risco sua saúde (como exercícios).

O transtorno de ansiedade por doença tende a ser crônico. Os sintomas podem melhorar e, depois, reaparecer. Algumas pessoas se recuperam.