Considerações gerais sobre o transtorno de sintomas somáticos e transtornos relacionados

Transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados são problemas de saúde mental caracterizados por um foco excessivo e intenso em sintomas físicos (somáticos), que causa angústia significativa e/ou interfere no desempenho das funções diárias.

A maioria dos problemas de saúde mental é caracterizada por sintomas de saúde mental. Ou seja, a pessoa tem pensamentos, humores e/ou comportamentos incomuns ou perturbadores. No entanto, nos transtornos de sintomas somáticos, os fatores psicológicos são manifestados por meio de sintomas físicos – um processo denominado somatização – e a principal preocupação da pessoa é com os sintomas físicos, como dor, fraqueza, fadiga, náusea ou outras sensações corporais. A pessoa pode vir a apresentar ou não uma doença física que causa ou contribui para os sintomas. Entretanto, quando existe uma doença física, uma pessoa com sintomas somáticos ou um distúrbio relacionado responde a ela de forma desproporcional.

Não é incomum ter uma reação emocional aos sintomas físicos. No entanto, as pessoas com um transtorno de sintomas somáticos têm pensamentos, sensações e comportamentos excepcionalmente intensos em resposta aos seus sintomas. Para diferenciar um transtorno de uma reação normal ao fato de estar doente, as respostas precisam ser intensas o suficiente para causarem angústia significativa à pessoa (e, às vezes, a outras pessoas) e/ou tornar difícil o desempenho de funções rotineiras da vida.

No manual de diagnóstico psiquiátrico padrão, as diferentes respostas apresentadas pelas pessoas definem o transtorno específico que apresentam, da seguinte forma:

No transtorno de sintomas somáticos, a pessoa está constantemente preocupada com seus sintomas e/ou fazem com que ela consulte um médico com muita frequência.

No transtorno de ansiedade por doença (antigamente denominado hipocondria), a pessoa fica excessivamente preocupada com a possibilidade de ter ou contrair uma doença grave.

No transtorno de sintomas neurológicos funcionais (antigamente denominado transtorno de conversão), a pessoa apresenta sintomas físicos semelhantes aos de um transtorno do sistema nervoso.

Às vezes, as atitudes ou os comportamentos podem afetar negativamente uma doença física que a pessoa já tem – um transtorno denominado fatores psicológicos que afetam outros problemas de saúde.

No caso de transtornos factícios (impostos a si próprios ou a outros), as pessoas fingem que elas ou outra pessoa têm sintomas, mesmo quando não há benefício externo óbvio a ser ganho (como para se afastar do trabalho, por exemplo)

Uma vez que a pessoa com esses transtornos acredita que ela tem de fato sintomas físicos, ela tende a ir ao médico, em vez de procurar um profissional de saúde mental.

Transtornos de sintomas somáticos ou transtornos relacionados também podem ocorrer em crianças.

O tratamento varia de acordo com o transtorno que a pessoa apresenta, mas, normalmente, envolve psicoterapia.