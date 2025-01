Terapia cognitivo-comportamental

Às vezes, medicamentos

Os princípios gerais de tratamento do transtorno de personalidade paranoide é o mesmo que o de todos os transtornos de personalidade.

Uma vez que a pessoa com transtorno de personalidade paranoide sente tanta suspeita e desconfiança, com frequência o médico tem dificuldade em estabelecer um relacionamento colaborador e mutuamente respeitoso com ela. Para ajudar a estabelecer um relacionamento e, com isso, incentivar a pessoa a participar do tratamento, o médico com frequência tenta reconhecer qualquer suspeita que tenha de fato alguma validade.

Nenhum tratamento para o transtorno de personalidade paranoide é eficaz. Contudo, se a pessoa estiver disposta a colaborar, a terapia cognitivo-comportamental pode ser útil.

É possível que sejam receitados medicamentos, como antidepressivos e antipsicóticos mais modernos (de segunda geração) para tratar sintomas específicos. Os antipsicóticos de segunda geração podem ajudar a reduzir a ansiedade e a paranoia.