A pessoa com transtorno de personalidade histriônica fica tentando continuamente ser o centro das atenções e com frequência fica deprimida quando não é. Ela frequentemente é uma pessoa cheia de vida, dramática, entusiasmada e paqueradora e, às vezes, encanta novos conhecidos.

A pessoa com esse transtorno com frequência se veste e age de forma indevidamente sedutora e provocante, não apenas com potenciais interesses românticos, mas em muitos contextos, incluindo no trabalho e na escola. Uma vez que essas pessoas querem impressionar os outros com a aparência, elas frequentemente se preocupam com o visual.