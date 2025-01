A pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica não tem amigos ou confidentes, exceto parentes de primeiro grau. Ela se sente muito desconfortável em se relacionar com as pessoas. Ela interage com outros se for preciso, mas prefere não fazê-lo, porque acredita que é diferente e não faz parte do grupo. Contudo, é possível que ela diga que a falta de relacionamentos a torna infeliz. Ela fica muito ansiosa em situações sociais, especialmente aquelas desconhecidas. Passar mais tempo em uma situação não alivia a ansiedade.

É possível que a pessoa com esse transtorno ignore convenções sociais comuns (por exemplo, não fazer contato visual) e, como ela não entende os indícios de interação social habituais, ela pode interagir com os outros de forma inadequada ou rígida.