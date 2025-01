A pessoa com transtorno de personalidade esquizoide parece não ter nenhum desejo de manter relacionamentos íntimos com outras pessoas, incluindo parentes. Ela não tem amigos íntimos ou confidentes, exceto às vezes um parente de primeiro grau (um dos pais ou irmãos). Ela raramente namora e com frequência não se casa. Uma vez que a pessoa prefere estar só, ela tende a escolher atividades e passatempos que não exigem interação com os outros (por exemplo, jogos de computador).

A atividade sexual com os outros é de pouco, se algum, interesse para ela. Ela também parece desfrutar menos de experiências sensoriais e corporais (por exemplo, uma caminhada na praia).

A pessoa com transtorno de personalidade esquizoide não parece se incomodar com o que os outros pensam sobre ela, seja bom ou ruim. A pessoa pode parecer indiferente ou narcisista. Ela não percebe indícios normais da interação social e, com isso, pode parecer socialmente inepta.