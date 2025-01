Baixa autoestima e um senso de inadequação inibem essas pessoas em situações sociais, especialmente as novas. A pessoa não se permite envolver completamente nas interações com novas pessoas, porque ela se considera socialmente inepta, desagradável e inferior aos outros. Ela costuma ser quieta e tímida porque acha que se disser alguma coisa, os outros dirão que aquilo está errado.

A pessoa com transtorno de personalidade esquiva anseia por interação social, mas teme colocar seu bem-estar nas mãos dos outros. Uma vez que as pessoas com o transtorno de personalidade esquiva limitam suas interações com outros, elas vivem relativamente isoladas e não contam com uma rede social que poderia ajudá-las quando necessário.