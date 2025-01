A pessoa com transtorno de personalidade dependente não acredita que consegue cuidar de si mesma. Ela utiliza a submissão para tentar fazer com que outras pessoas cuidem dela.

A pessoa com esse transtorno normalmente precisa de muita reafirmação e aconselhamento ao tomar decisões comuns. Ela frequentemente permite que outros, frequentemente uma única pessoa, assumam a responsabilidade por muitos aspectos de sua vida. Por exemplo, é possível que ela dependa do cônjuge para dizer-lhe o que vestir, que tipo de trabalho procurar e com quem deve se relacionar.

A pessoa com transtorno de personalidade dependente tende a interagir socialmente somente com as poucas pessoas de quem depende. Quando um relacionamento íntimo termina, a pessoa com esse transtorno tenta imediatamente encontrar um substituto. Por causa de seu desejo desesperado de ser cuidada, é possível que ela não seja muito cuidadosa ao escolher um substituto.

A pessoa com transtorno de personalidade dependente tem um medo excessivo de abandono por parte daqueles de quem ela depende, mesmo quando não há nenhum motivo para tanto.