Considerações gerais sobre transtornos de personalidade

Os dez transtornos de personalidade podem ser divididos em três grupos (A, B e C). Os tipos de cada grupo compartilham determinados traços de personalidade básicos, mas cada transtorno tem suas próprias características.

As pessoas com distúrbios do grupo A parecem estranhas ou excêntricas. O grupo A inclui os seguintes transtornos de personalidade, cada um com suas características distintivas:

Paranoide: desconfiança e suspeita

Esquizoide: desinteresse em outras pessoas

Esquizotípico: ideias e comportamentos estranhos ou excêntricos

As pessoas com transtornos do grupo B têm comportamentos dramáticos, emocionais ou erráticos. O grupo B inclui os seguintes transtornos de personalidade, cada um com suas características distintivas:

Antissocial: irresponsabilidade social, desrespeito por outros, falsidade e manipulação dos outros para ganho pessoal

Limítrofe: Vazio interno, medo de abandono em relacionamentos, relacionamentos instáveis, dificuldade de controlar as emoções e comportamento impulsivo

Histriônico: Comportamento que tenta chamar à atenção e dramático

Narcisista: Necessidade de ser admirado, falta de empatia e uma opinião exagerada sobre o próprio valor (a denominada grandiosidade)

As pessoas com distúrbios do grupo C parecem ansiosas ou temerosas. O grupo C inclui os seguintes transtornos de personalidade, cada um com suas características distintivas: