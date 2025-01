Cuidados pessoais

Psicoterapia

Às vezes, medicamentos para tratar determinados sintomas

Os transtornos de adaptação precisam ser cuidadosamente avaliados e tratados. No entanto, há pouca evidência dando respaldo a qualquer tratamento específico para os transtornos de adaptação. Uma ampla gama de psicoterapias individuais e em grupo, incluindo psicoterapia breve, terapia cognitivo-comportamental e psicoterapia de apoio, tem sido utilizada com sucesso (consulte Tratamento da doença mental: Psicoterapia). A terapia costuma ter como alvo lidar com um problema específico, como a tristeza.

As intervenções têm mais chance de ajudar se a pessoa com o transtorno de adaptação se sentir segura e conseguir administrar consistentemente o autocuidado. Viver dentro de uma família intacta, fazer parte de um sistema social saudável e/ou ter um psicoterapeuta sensível ao trauma, tudo isso ajuda com a recuperação. As pessoas geralmente se recuperam de um transtorno de adaptação com o passar do tempo e com a ajuda de amigos e familiares.

Medicamentos são frequentemente utilizados para tratar sintomas, como insônia, ansiedade e depressão.

Cuidados pessoais Os cuidados pessoais são fundamentais durante e após uma crise ou trauma. Os cuidados pessoais podem ser divididos em três componentes: Segurança pessoal

Saúde física

Atenção plena A segurança pessoal é fundamental. Depois de um único evento traumático, as pessoas conseguem processar a experiência melhor quando sabem que elas e seus entes queridos estão seguros. No entanto, pode ser difícil estar completamente seguro durante crises em andamento, tais como violência doméstica, guerra ou uma pandemia infecciosa. Durante tais dificuldades em andamento, as pessoas devem procurar orientação de especialistas sobre como elas e seus entes queridos podem estar tão seguros quanto possível. A saúde física pode ser colocada em risco durante e após experiências traumáticas. Todas as pessoas devem tentar manter um cronograma saudável para comer, dormir e exercitar-se. Caso sejam usados, os medicamentos e substâncias sedativas (por exemplo, medicamentos ansiolíticos) e inebriantes (por exemplo, álcool) devem ser usados com moderação. Uma abordagem com atenção plena aos cuidados pessoais visa reduzir os sentimentos de estresse, tédio, raiva, tristeza e isolamento que as pessoas traumatizadas geralmente apresentam. Se as circunstâncias permitirem, os indivíduos sob risco devem criar e seguir um cronograma diário normal como, por exemplo, levantar-se, tomar banho, vestir-se, sair de casa e fazer uma caminhada, preparar e comer refeições em intervalos regulares. Praticar passatempos conhecidos (ou desenvolver novos) ajuda. Participar de outras atividades que pareçam oferecer diversão e distração (por exemplo, desenhar, assistir a um filme ou cozinhar) também é benéfico. Participar de atividades de família e comunitárias pode ser fundamental, mesmo que seja difícil manter a conexão humana durante uma crise. Algo que também ajuda é limitar o tempo gasto assistindo às notícias e, em vez disso, dar atenção a outras atividades, como ler um livro ou montar um quebra-cabeça.

Psicoterapia Existem evidências limitadas de que a psicoterapia é um tratamento eficaz para os transtornos de adaptação. Quando usada, a psicoterapia pode abordar o transtorno de adaptação de maneira geral ou ser usada para dar enfoque a elementos específicos do transtorno (por exemplo, luto, trauma e transição de papéis) para melhorar.