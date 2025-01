Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)

A psicoterapia é o principal tratamento para o TEPT.

Aprender sobre o TEPT pode ser um passo inicial importante no tratamento. Os sintomas do TEPT podem causar confusão extrema e, frequentemente, é muito útil que as pessoas com TEPT e seus entes queridos entendam que ele pode incluir sintomas aparentemente não relacionados.

A terapia cognitivo-comportamental focada em trauma é o tratamento mais eficaz para o TEPT. Essa forma de terapia, que também é eficaz para o transtorno de estresse agudo, inclui orientação sobre a natureza do estresse e a resposta do corpo/mente a ele, modificando o pensamento sobre o evento traumático e as respostas a ele (ou colocando as coisas em perspectiva) e passando por uma exposição terapêutica cuidadosamente guiada às memórias da experiência traumática.

É importante encontrar um profissional de saúde mental que expresse receptividade, reconforto e empatia para ajudar as pessoas com TEPT que frequentemente sofrem de constrangimento, esquiva, hipervigilância e distanciamento.

As técnicas de controle do estresse, como respiração e relaxamento, são importantes. Os exercícios que reduzem e controlam a ansiedade (por exemplo, ioga, meditação) podem aliviar os sintomas, além de preparar a pessoa para o tratamento que envolve a exposição estressante a memórias do trauma.

A principal corrente de pensamento favorece o uso de psicoterapia estruturada e focalizada, geralmente um tipo de terapia cognitivo-comportamental denominado terapia de exposição, que ajuda a apagar o medo deixado pelo evento traumático.

Na terapia de exposição, o terapeuta pede à pessoa afetada que imagine estar nas situações associadas ao trauma anterior. Por exemplo, o terapeuta pode pedir à pessoa que imagine que está visitando o parque em que foi agredida. É possível que o terapeuta ajude a pessoa a reimaginar o próprio evento traumático. Devido à ocorrência de ansiedade, muitas vezes intensa, associada às memórias traumáticas é importante que a pessoa realizando a terapia sinta que tem apoio e que a exposição avance no ritmo certo. A pessoa que ficou traumatizada pode ser particularmente sensível e vulnerável à ameaça de ser traumatizada novamente e, portanto, o tratamento pode ficar estacionário se for administrado muito rapidamente. Muitas vezes, o tratamento pode mudar, passando de terapia de exposição para um tratamento mais aberto e que presta mais apoio e, com isso, ajudar a pessoa a se sentir mais confortável com a terapia de exposição.

Uma psicoterapia mais abrangente e mais exploratória também pode facilitar o retorno a uma vida mais feliz quando, por exemplo, a pessoa dá enfoque aos relacionamentos que podem ter sido prejudicados pelo TEPT. Outros tipos de psicoterapia de apoio e psicodinâmica também podem ser úteis desde que eles não afastem o enfoque do tratamento da terapia de exposição.

A terapia de dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares (do inglês eye movement desensitization and reprocessing, EMDR) é um tipo de tratamento no qual é pedido à pessoa que acompanhe com os olhos o movimento do dedo do terapeuta enquanto imagina estar exposta ao trauma. Alguns especialistas acreditam que os movimentos dos olhos em si ajudam na dessensibilização, mas a terapia EMDR provavelmente é eficaz devido à exposição e não devido aos movimentos dos olhos.