Terapia de exposição

Terapia cognitivo-comportamental

Antidepressivos, geralmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs)

Assim como outros transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade social varia em gravidade com o passar do tempo. A ansiedade social frequentemente persiste se não for tratada, fazendo com que muitas pessoas evitem atividades que gostariam de participar caso não tivessem esse problema. Muitas pessoas com ansiedade social nunca procuram tratamento, mas desenvolvem suas próprias estratégias para controlá-la. Por exemplo, talvez elas evitem situações sociais, se “automediquem” com álcool ou maconha ou simplesmente aturem o desconforto de ter que participar de obrigações sociais. No entanto, existem opções de tratamento eficazes para o transtorno de ansiedade social.

A terapia de exposição costuma ser eficaz. Porém, fazer com que a exposição dure tempo suficiente para permitir que as pessoas se acostumem com a situação que desencadeia ansiedade e fiquem confortáveis nessa situação pode não ser fácil. Por exemplo, pessoas com medo de falar diante de seu chefe podem não conseguir organizar uma série de sessões na presença de seu chefe. Situações substitutas podem ajudar, tais como entrar para um grupo comunitário que ajuda a falar em público ou ler um livro para residentes de casas de repouso.

A terapia cognitivo-comportamental também pode ser eficaz. Ao ser tratada com esse tipo de terapia, a pessoa aprende a:

Usar técnicas de relaxamento

Identificar os padrões de pensamento e comportamento que podem desencadear ansiedade ou pânico

Ajustar esses padrões de pensamento

Modificar seu comportamento adequadamente

Antidepressivos, como os ISRSs e benzodiazepínicos (medicamentos ansiolíticos), frequentemente podem ajudar no tratamento de pessoas com ansiedade social. A preferência é normalmente dada aos ISRSs porque, ao contrário dos benzodiazepínicos, eles não têm propensão a interferir com a terapia cognitivo-comportamental. Os benzodiazepínicos afetam o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) e podem causar sonolência e problemas de memória.

Geralmente, são utilizados betabloqueadores para reduzir o aumento da frequência cardíaca, os tremores e a sudorese apresentados por pessoas que sentem angústia em situações públicas, mas esses medicamentos não reduzem a ansiedade propriamente dita.