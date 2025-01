Considerações gerais sobre transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes

Os transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes surgem quando a pessoa é exposta a um evento traumático ou estressante. Os transtornos específicos incluem o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), o transtorno de estresse agudo e transtornos de ajuste. Estes transtornos causam sintomas semelhantes, mas diferem na sua duração.

Os transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes surgem após um evento traumático. Eles compartilham muitas características, incluindo disforia (desconforto geral ou insatisfação), irritabilidade, dissociação (desconexão de alguns aspectos do funcionamento mental do sentido de si próprio sem estar consciente disso), uso de substâncias ou insônia. Eles diferem quanto à gravidade e à duração dos sintomas.

O transtorno de estresse pós-traumático dura mais de um mês. Ele pode se desenvolver como uma continuação do transtorno de estresse agudo ou desenvolver-se separadamente até seis meses após o evento.

O transtorno de estresse agudo normalmente tem início imediatamente depois do evento traumático e dura de três dias a um mês.

Os transtornos de adaptação são reações a eventos estressantes que podem ser marcos comuns do desenvolvimento (por exemplo, tornar-se pai ou mãe) ou ocorrências mais perturbadoras de duração variável (por exemplo, perder um emprego, cuidar de um membro da família com deficiência ou ter problemas com um relacionamento romântico) que causam angústia desproporcional ao evento estressante e levam a dificuldades com o funcionamento cotidiano. Os transtornos de adaptação tendem a se desenvolver logo após o evento estressante e persistem por menos de seis meses; no entanto, os sintomas do transtorno de adaptação podem persistir indefinidamente se o estresse for persistente (por exemplo, doença contínua de um familiar ou desemprego crônico).

Embora a depressão e a ansiedade sejam com frequência evidentes em pessoas com transtornos relacionados a fatores traumáticos e estressantes, eles costumam ter uma ampla variedade de sintomas que podem não parecer estar obviamente relacionados ao evento traumático. Por exemplo, a pessoa pode agir de modo agressivo, não conseguir sentir prazer e/ou sentir agitação, descontentamento, raiva, entorpecimento ou desconectada de si mesma e de outros.