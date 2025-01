Agorafobia Por New York-Presbyterian Hospital John W. Barnhill , MD , Revisado/Corrigido: ago. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Agorafobia é o medo ou ansiedade de estar em situações ou lugares (por exemplo, no meio de uma multidão ou no shopping ou quando está dirigindo) dos quais ela não poderia escapar facilmente ou onde não haveria ajuda disponível se a pessoa apresentar ansiedade intensa. Essas situações ou lugares são com frequência evitados ou suportados com muita angústia.

A agorafobia é um tipo de transtorno de ansiedade. Aproximadamente 30 a 50% das pessoas com agorafobia também têm síndrome do pânico. Aproximadamente 2% das pessoas têm agorafobia anualmente. A agorafobia costuma surgir na adolescência e no início da idade adulta, mas também pode surgir em idosos. Exemplos comuns de situações ou lugares que criam medo e ansiedade incluem: Ficar na fila em um banco ou em um caixa de supermercado

Sentar-se no meio de uma longa fila em um teatro ou sala de aula

Usar transporte público, como um ônibus ou avião

Sair de casa Algumas pessoas desenvolvem agorafobia após sofrerem um ataque de pânico em uma dessas situações. Outras pessoas podem apenas se sentir incomodadas nessas situações sem nunca sofrerem ataques de pânico ou apresentá-los apenas posteriormente. A agorafobia geralmente afeta a vida cotidiana, às vezes de forma tão intensa que a pessoa fica impedida de sair de casa. Diagnóstico da agorafobia Avaliação de um médico com base em critérios de diagnóstico psiquiátrico padrão O médico diagnostica a agorafobia quando o medo, a ansiedade ou a esquiva dura seis meses ou mais e inclui, pelo menos, duas das situações a seguir: Usar transporte público

Estar em um espaço aberto, como em um estacionamento ou em uma feira ao ar livre

Estar em um espaço fechado, como uma loja ou cinema

Esperar em uma fila ou estar em uma multidão

Estar sozinho fora de casa Os temores precisam envolver a preocupação em ter dificuldade em escapar ou com o fato de que não haverá ajuda disponível se a pessoa ficar em pânico ou incapacitada. Além disso, todos os quesitos a seguir devem estar presentes: Os sintomas são quase sempre desencadeados pelas mesmas situações

A pessoa modifica seu comportamento para evitar a situação ou precisa de um acompanhante para conseguir suportá-la

Os sintomas são desproporcionais ao perigo verdadeiro

Os sintomas causam angústia significativa ou prejudicam o desempenho de atividades de modo significativo

Os sintomas não são causados por outro transtorno mental, tais como ansiedade social, nem por um problema de saúde geral, como a doença intestinal inflamatória Tratamento da agorafobia Terapia de exposição

Terapia cognitivo-comportamental

Às vezes, antidepressivos denominados inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRSs) Se a agorafobia não for tratada, sua gravidade geralmente vem e vai e pode até mesmo desaparecer sem tratamento formal, talvez porque a pessoa usa sua própria forma de terapia de exposição, se expondo a si mesma repetidamente à situação que desencadeia seus medos até o medo passar. Por sua vez, outras pessoas já não se queixam mais sobre os sintomas de agorafobia, porque aprenderam a evitar as situações (por exemplo, viajar de avião ou multidões) que desencadeiam a ansiedade. No entanto, simplesmente evitar as situações pode limitar significativamente a vida da pessoa. Uma vez que, inicialmente, os tratamentos costumam aumentar a ansiedade, o tratamento da agorafobia (e outros transtornos de ansiedade) frequentemente inclui aprender estratégias de relaxamento. A terapia de exposição ajuda mais de 90% das pessoas. A terapia cognitivo-comportamental também pode ser eficaz. Ao ser tratada com esse tipo de terapia, a pessoa aprende a: Reconhecer em que momento seus pensamentos estão distorcidos

Controlar os pensamentos distorcidos

Modificar seu comportamento adequadamente É possível que tomar um ISRS seja benéfico para pessoas com agorafobia. Embora os ISRSs sejam considerados antidepressivos, eles também podem funcionar bem para alguns tipos de transtorno de ansiedade. Mais informações O seguinte recurso em inglês pode ser útil. Vale ressaltar que O MANUAL não é responsável pelo conteúdo deste recurso. National Institute of Mental Health, Agoraphobia: Informações gerais sobre muitos aspectos da agorafobia, incluindo dados estatísticos sobre prevalência