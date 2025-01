Os sintomas do transtorno psicótico breve se assemelham a delírios, alucinações ou outros sintomas da esquizofrenia psicóticos, porém eles duram muito menos tempo (de um dia a um mês).

A pessoa com transtorno psicótico breve apresenta, no mínimo, um dos seguintes sintomas:

Delírios (a pessoa tem crenças falsas mesmo quando existe forte evidência ao contrário)

Alucinações

Fala desorganizada

Comportamento muito desorganizado ou catatônico (imóvel ou não responsivo)

O médico diagnostica a pessoa com transtorno psicótico breve caso os sintomas durem menos de um mês e não existir outro transtorno que melhor justifique os sintomas. Outros transtornos que podem causar sintomas semelhantes incluem reações medicamentosas adversas, problemas médicos, como tumor cerebral ou epilepsia do lobo temporal, esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo.

O tratamento do transtorno psicótico breve é parecido com o tratamento da esquizofrenia e exige supervisão médica e, às vezes, tratamento de curto prazo com medicamentos antipsicóticos.

A recidiva ocorre com frequência, mas as pessoas com transtorno psicótico breve geralmente têm um bom desempenho entre os episódios e apresentam poucos ou nenhum sintoma.