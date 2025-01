Transtorno delirante

Erotomania: A pessoa acredita que outra pessoa está apaixonada por ela. Ela geralmente tenta entrar em contato com o objeto do delírio, por meio de chamadas telefônicas, cartas ou mensagens digitais. Algumas pessoas tentam realizar vigilância e perseguição ocorre com frequência. O comportamento em relação ao delírio pode ser contra a lei.

Somatização: No subtipo somático, a pessoa está preocupada com as funções ou atributos corporais, como uma deformação física ou um odor imaginários. O delírio pode também assumir a forma de um quadro clínico imaginário, como estar com parasitas.