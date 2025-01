Os medicamentos antipsicóticos causam efeitos colaterais significativos, que podem incluir

Sonolência

Rigidez muscular

Tremores

Ganho de peso

Inquietação

Alguns medicamentos antipsicóticos mais recentes, de segunda geração, têm menos efeitos colaterais. O risco de discinesia tardia, rigidez muscular e tremor é significativamente menor com estes medicamentos do que com antipsicóticos tradicionais. No entanto, alguns desses medicamentos causam um aumento de peso significativo. Alguns também aumentam o risco de apresentar síndrome metabólica. Nessa síndrome, a gordura se acumula no abdômen, o nível de triglicérides (um tipo de gordura) no sangue aumenta, os níveis de colesterol de alta densidade (HDL, o colesterol “bom”) são baixos e a pressão arterial é alta. Além disso, a insulina tem menos eficácia (um quadro clínico denominado resistência à insulina), o que aumenta o risco de apresentar diabetes tipo 2.

A discinesia tardia é um transtorno do movimento involuntário hiperativo que pode ser causada pelo uso crônico de medicamentos antipsicóticos. Ela está mais propensa a ocorrer com medicamentos de primeira geração do que com os de segunda geração. A discinesia tardia é caracterizada pela contração dos lábios e da língua ou contorções dos braços ou das pernas. A discinesia tardia pode manter-se mesmo depois de se interromper a administração do medicamento. Não há tratamento eficaz para os casos em que há persistência da discinesia tardia, embora os medicamentos clozapina ou quetiapina ocasionalmente ofereçam algum alívio aos sintomas. No entanto, um medicamento denominado valbenazina tem demonstrado ser eficaz em melhorar os sintomas da discinesia tardia. As pessoas que precisam tomar medicamentos antipsicóticos por longos períodos devem receber acompanhamento a cada seis meses para detectar a presença de sintomas de discinesia tardia.

A síndrome neuroléptica maligna é um efeito colateral raro, porém potencialmente fatal, dos medicamentos antipsicóticos. Ela é caracterizada por rigidez muscular, febre, hipertensão arterial e alterações na função mental (como confusão e letargia).

A síndrome do QT longo é uma disritmia cardíaca potencialmente fatal que pode ser causada por vários tipos de antipsicóticos das duas classes. Esses medicamentos incluem a tioridazina, o haloperidol, a olanzapina, a risperidona e a ziprasidona.