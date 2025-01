A avaliação do médico, tomando por base critérios específicos

Exames de laboratório e de imagem para descartar a possibilidade de outros problemas de saúde

Não existe um exame diagnóstico definitivo para esquizofrenia. O médico estabelece o diagnóstico com base numa avaliação abrangente do histórico da pessoa e da sua sintomatologia.

A esquizofrenia será diagnosticada quando ambos os critérios a seguir estão presentes:

Dois ou mais sintomas característicos (delírios, alucinações, fala desorganizada, comportamento desorganizado, sintomas negativos) persistem por, no mínimo, seis meses.

Esses sintomas causam deterioração significativa no desempenho profissional, escolar ou social.

Informações fornecidas pela família, pelos amigos ou pelos professores são importantes para definir o início do transtorno.

Exames laboratoriais costumam ser realizados para descartar a presença de um transtorno por uso de substâncias ou de um quadro clínico, neurológico ou hormonal de base que possa ter as características de uma psicose. Exemplos desses quadros clínicos incluem tumores cerebrais, epilepsia do lobo temporal, doenças da tireoide, doenças autoimunes, doença de Huntington, doenças hepáticas, efeitos colaterais de medicamentos e deficiências de vitamina. Às vezes, são realizados exames para detectar a presença do transtorno por uso de substâncias.

São feitos exames de diagnóstico por imagem do cérebro, como a tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM), para descartar um tumor cerebral. Embora as pessoas com esquizofrenia apresentem anormalidades cerebrais que podem ser visualizadas na TC ou RM, as anormalidades não são específicas o suficiente para ajudar a diagnosticar a esquizofrenia.

Além disso, o médico tenta descartar uma série de outros transtornos mentais que têm as mesmas características da esquizofrenia, como o transtorno psicótico breve, o transtorno esquizofreniforme, o transtorno esquizoafetivo e o transtorno de personalidade esquizotípica.