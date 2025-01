Tratamento das doenças mentais

A psicanálise é a forma mais antiga de psicoterapia e foi desenvolvida por Sigmund Freud no início do século XX. A pessoa costuma deitar-se num divã, no consultório do terapeuta, entre quatro a cinco vezes por semana, e diz o que lhe vem à mente – uma prática denominada de livre associação. A maior parte do tratamento se concentra em ajudar a pessoa a entender de que maneira os padrões de relacionamentos pessoais do passado se repetem no presente. A relação entre paciente e terapeuta é um ponto-chave deste enfoque. O conhecimento de como o passado afeta o presente ajuda a pessoa no desenvolvimento de formas novas e mais adaptadas de atuação nas suas relações pessoais e profissionais.