Considerações gerais sobre a doença mental

Em muitos países, desde a década de 1950, tem havido um movimento para fornecer cuidados a pessoas com doenças mentais que apoia sua capacidade de viver em suas próprias casas em vez de em uma instituição (desinstitucionalização). Esse movimento foi possibilitado pelo desenvolvimento de medicamentos eficazes, fornecimento de tratamento de saúde mental em ambientes comunitários sempre que clinicamente apropriado, envolvendo vários tipos de profissionais de saúde e maior aceitação pelo público geral de pessoas com uma doença mental.

Os medicamentos para tratar a doença mental tornaram-se mais eficazes e, como resultado, a necessidade de ser internado no hospital ou de uma hospitalização prolongada diminuiu. Muitas pessoas com doença mental que são hospitalizadas recebem alta am alguns dias e continuam seus cuidados em centros de tratamento durante o dia.

Os familiares também podem apoiar os cuidados de saúde mental na comunidade. Pesquisas demonstram que determinadas interações entre uma pessoa com doença mental grave e membros da família podem melhorar ou piorar a doença mental. Foram desenvolvidas técnicas de terapia familiar que envolvem familiares e impedem que pessoas com doença mental crônica precisem ser internadas.

Vários tipos de profissionais de saúde desempenham papéis importantes em ajudar uma pessoa com uma doença mental a se reintegrar na comunidade. Foram desenvolvidas novas abordagens para o tratamento que ajudam a fornecer uma rede de segurança para pessoas com doença mental grave crônica, como tratamento comunitário assertivo (TCA). O TCA utiliza uma equipe de assistentes sociais, especialistas em reabilitação, conselheiros, enfermeiras e psiquiatras. A equipe presta serviços individualizados a pessoas que sofrem de doenças mentais graves e que não podem, ou não querem, procurar auxílio médico ou uma clínica. Os serviços são prestados na casa da própria pessoa ou na vizinhança, por exemplo, em restaurantes, parques ou lojas próximas.

No entanto, encerrar a internação também envolveu muitos desafios. A substituição do tratamento e a proteção contra danos a outros ou a si próprio, que podem ser fornecidos em instituições, exigem muitos recursos de saúde e nem sempre há recursos suficientes disponíveis. Dessa forma, muitas pessoas não conseguiram obter cuidados de saúde mental e apoio para alimentação, moradia e outros serviços de que necessitam. Muitas vezes, as pessoas não têm acesso a cuidados de saúde ou são vulneráveis à falta de moradia.

Pode ser difícil fornecer o tratamento adequado quando uma pessoa com um antecedente de doença mental grave fica doente novamente. Em alguns lugares, as leis impedem que as pessoas que estão mentalmente doentes, mas que não são um perigo para si mesmas ou para a sociedade, sejam tratadas com medicamentos ou internadas contra sua vontade. Embora essas leis protejam os direitos civis das pessoas, elas tornam mais difícil fornecer os cuidados de saúde mental necessários, particularmente para pessoas cujos problemas de saúde mental as fazem não estar cientes de que estão doentes ou se tornam extremamente irracionais quando não são tratadas. As pessoas que ficam doentes novamente fora do hospital às vezes ficam sem teto ou podem ser presas pela polícia por comportamento anormal.