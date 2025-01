Dartmouth Geisel School of Medicine

Os pólipos cutâneos consistem em lesões cutâneas pequenas e moles, da cor da pele ou ligeiramente escuras que, em geral, surgem no pescoço, nas axilas ou nas virilhas.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões cutâneas.)

Em geral, são inofensivos, mas podem ser pouco estéticos, além de a roupa ou a pele vizinha poder friccionar e causar irritação, levando-os a sangrar ou a doer. Algumas pessoas que apresentam um grande número de pólipos cutâneos têm diabetes ou pré-diabetes (resistência à insulina).

Pólipos cutâneos Imagem © Springer Science+Business Media

O médico pode remover os pólipos cutâneos facilmente com nitrogênio líquido, cortando com tesouras ou um bisturi ou ainda queimando com uma agulha elétrica (eletrodissecação). Alguns médicos recomendam fazer exames para diabetes para pessoas que têm múltiplas lesões cutâneas.