As manchas cor vinho-do-porto consistem em descolorações planas cor rosa, vermelha ou púrpura, presentes ao nascer e provocadas pela malformação de vasos sanguíneos.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões cutâneas e Considerações gerais sobre lesões e malformações vasculares.)

As manchas cor vinho-do-porto consistem em anomalias de cor, inócuas e permanentes. Contudo, o seu aspecto estético pode ser incômodo (ou mesmo devastador), do ponto de vista psicológico. Elas surgem sob a forma de manchas da pele planas, rosas, vermelhas ou púrpuras. As manchas cor vinho-do-porto podem ser pequenas ou cobrir grandes superfícies do corpo. Surgem na nuca dos recém-nascidos e são conhecidas como bicadas de cegonha.

Mancha cor vinho-do-porto Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Em casos raros, as manchas faciais cor vinho-do-porto aparecem como parte da síndrome de Sturge-Weber, um distúrbio congênito raro associado a problemas neurológicos, como convulsões e glaucoma.

Mancha cor vinho-do-porto na face Imagem © Springer Science+Business Media

As manchas cor vinho-do-porto pequenas podem ser camufladas com cremes cosméticos. Se a mancha causar incômodo, seu aspecto pode ser melhorado significativamente usando-se a terapia com laser (consulte a barra lateral Uso de laser no tratamento de problemas na pele), principalmente se tratada o mais cedo possível. Uma vez que elas são malformações, elas não se resolvem espontaneamente.