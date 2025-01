Dartmouth Geisel School of Medicine

Os lipomas são acúmulos moles de tecido adiposo que se desenvolvem sob a pele e formam nódulos arredondados ou ovais.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões cutâneas.)

Os lipomas são muito comuns. Surgem como saliências moles e lisas sob a pele. O grau de rigidez dos lipomas varia, alguns são muito duros. A pele que cobre o lipoma apresenta um aspecto normal. Os lipomas raramente crescem mais que 7,5 centímetros. Eles podem surgir em qualquer parte do corpo, embora normalmente se localizem nos antebraços, no tronco e no pescoço. Os lipomas são mais comuns nas mulheres. Algumas pessoas apresentam apenas um lipoma, ao passo que outras desenvolvem muitos. Lipomas múltiplos podem ser hereditários e fazer parte de um quadro clínico genético (por exemplo, lipomatose múltipla familiar). Os lipomas raramente causam problemas, mas podem ocasionalmente causar sensibilidade ou dor.

Lipoma Imagem © Springer Science+Business Media

Geralmente, o médico consegue reconhecer os lipomas facilmente, não necessitando realizar exames para diagnosticá-los. Os lipomas não constituem uma forma de câncer e, muito raramente, se tornam malignos. Quando um lipoma começa a sofrer alterações, o médico pode realizar uma biópsia (extração de uma amostra de tecido para análise ao microscópio).

Normalmente, os lipomas não necessitam de tratamento, mas os que causam incômodo podem ser extraídos por cirurgia ou lipoaspiração (extração cirúrgica de gordura através de um dispositivo de sucção).