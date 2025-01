Esses angiomas são o tipo de lesão mais comum da infância, afetando 5% a 10% das crianças com até 1 ano de idade. Os hemangiomas da infância surgem pouco depois de a criança nascer e tendem a crescer rapidamente durante o primeiro ano de vida. Depois dos 12 a 18 meses de vida, começam a diminuir. A maioria dos hemangiomas desaparecem até os 10 anos de idade, embora deixem na pele uma cor anômala ou sinais de cicatrizes.

Os hemangiomas da infância crescem na pele ou sob a pele. Provocam saliência na pele e assumem a cor vermelha brilhante ou, se forem profundos, são azulados. A maior parte dos hemangiomas atinge entre 0,5 e 5 cm, embora possam ser, por vezes, muito maiores. Mais de metade surge na cabeça e no pescoço. Às vezes, os hemangiomas surgem em órgãos, como o fígado (consulte Hemangiomas do fígado).

Hemangioma capilar na pálpebra Imagem © Springer Science+Business Media

Os hemangiomas da infância não causam dor, mas às vezes se rompem (ulceração) e sangram. Os hemangiomas que surgem em volta do olho podem atingir um tamanho muito grande, chegando a impedir a visão e podendo conduzir à sua perda permanente, se não forem corrigidos. Os hemangiomas podem obstruir, igualmente, o nariz ou a garganta e bloquear a respiração.

Os médicos podem fazer uma imagem por ressonância magnética (RM) se o hemangioma aparentemente estiver obstruindo o nariz ou a garganta ou uma outra estrutura importante.

Geralmente, os hemangiomas da infância somem totalmente até a criança atingir 10 anos de idade. Como os hemangiomas da infância geralmente desaparecem por si só, os médicos não os tratam quando surgem, a menos que cresçam rapidamente, obstruam a visão ou a respiração, ulcerem ou provoquem uma preocupação estética.

Quando o tratamento de hemangiomas da infância for necessário, os médicos podem prescrever corticosteroides que são aplicados na pele, injetados ou administrados por via oral; tratamentos a laser; ou ainda propranolol aplicado à pele ou administrado por via oral. Os hemangiomas com ulceração são tratados com compressas, medicamentos aplicados na ferida e curativos. A remoção cirúrgica não é geralmente recomendada, pois a grande maioria dos hemangiomas some sozinha, não deixando cicatrizes. Nas crianças mais velhas, quando se verifica a maior diminuição do hemangioma, a cirurgia pode a melhorar o aspecto da pele.