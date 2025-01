As ceratoses seborreicas (verrugas seborreicas) consistem geralmente em formações verrucosas e de coloração da pele, pardas ou negras que podem surgir em qualquer parte da pele.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões cutâneas.)

A causa das ceratoses seborreicas é desconhecida. Algumas pessoas apresentem uma tendência hereditária de desenvolver ceratoses seborreicas. Essas lesões inofensivas são muito frequentes nos adultos e nos idosos. Algumas pessoas apresentam várias lesões. Ainda que essas formações também possam surgir em qualquer parte do corpo, localizam-se, sobretudo, no tronco e nas têmporas. Nas pessoas com pele escura, essas formações podem ocorrer em grande número nas bochechas (quadro clínico chamado dermatose papulosa nigra).

Ceratose seborreica Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

As ceratoses seborreicas têm forma arredondada ou oval e variam de tamanho, podendo ter de 0,5 cm a vários centímetros. As ceratoses parecem estar coladas à pele e apresentam uma superfície cerosa ou escamosa. Essas formações se desenvolvem lentamente. Elas não são cancerosas (malignas) e não há possibilidade de se tornarem malignas. As que apresentam cor parda escura com pigmentação irregular podem às vezes ser confundidas com nevos atípicos ou melanomas.

O tratamento de ceratoses seborreicas não é necessário, a menos que sofram irritação, provoquem coceira ou constituam um problema estético indesejável. A melhor maneira de removê-las é congelando-as com nitrogênio líquido (crioterapia) ou usando uma agulha elétrica (eletrodissecação).