Os angiomas de aranha consistem em pequenos pontos de tom vermelho-vivo, formados por um vaso sanguíneo central dilatado, rodeado por capilares finos dilatados (os vasos sanguíneos de menor calibre) que se assemelham às patas de uma aranha.

(Consulte também Considerações gerais sobre lesões cutâneas e Considerações gerais sobre lesões e malformações vasculares.)

Angiomas de Aranha Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.

Os angiomas de aranha no rosto são vistos com mais frequência em pessoas com pele clara e podem ocorrer em crianças. Não se conhece a causa, na maioria dos casos, mas as pessoas com cirrose desenvolvem, com frequência, muitos angiomas de aranha, bem como algumas mulheres grávidas ou que fazem uso de contraceptivos orais. Os angiomas de aranha não são congênitos.

Os angiomas de aranha têm geralmente menos que 0,5 centímetro. Não são prejudiciais e não causam sintomas, mas podem incomodar esteticamente. Os angiomas de aranha que surgem durante a gravidez ou devido ao consumo de contraceptivos orais desaparecem geralmente, por si só, 6 ou 9 meses depois do parto ou após a descontinuação dos contraceptivos orais.

Nem sempre o tratamento de angiomas de aranha é necessário, mas se for desejado por razões estéticas, o médico pode destruir o vaso sanguíneo central com terapia a laser ou com uma agulha elétrica (eletrodissecação).