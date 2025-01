Reações de fotossensibilidade

No caso de fotossensibilidade, interromper medicamentos ou produtos químicos e, às vezes, tomar corticosteroides

No caso de urticária solar, anti-histamínicos, corticosteroides ou protetores solares ou, às vezes, terapia com luz ultravioleta (UV)

No caso de erupção polimorfa à luz, corticosteroides ou hidroxicloroquina e, às vezes, exposição à luz UV

Se possível, todos os medicamentos ou produtos químicos que podem causar fotossensibilidade devem ser interrompidos após consultar o médico. Para tratar as reações químicas da fotossensibilidade, são aplicados na pele corticosteroides, e a substância que está causando tal reação é evitada.

A urticária solar pode ser difícil de tratar, mas é possível que o médico tente bloqueadores de histamina H1 (anti-histamínicos), corticosteroides aplicados na pele ou protetor solar. Se esses tratamentos não funcionarem, pode ser tentada terapia de luz ultravioleta (UV). Algumas pessoas podem ser beneficiadas pelo omalizumabe, um medicamento que pode ajudar a diminuir as reações alérgicas no corpo.

Pessoas com erupção polimorfa à luz ou fotossensibilidade causada pelo lúpus eritematoso sistêmico (lúpus) podem se beneficiar do tratamento com corticosteroides aplicados na pele ou com hidroxicloroquina ou corticosteroides tomados por via oral. Ocasionalmente, pessoas com erupção polimorfa à luz podem ser dessensibilizadas dos efeitos da luz do sol aumentando-se aos poucos sua exposição à luz UV (consulte Fototerapia).

Tomar Polypodium leucotomos (um suplemento alimentar à base de alguns tipos de samambaias tropicais) ou nicotinamida (uma forma de vitamina B3) por via oral pode ajudar a prevenir sintomas em pessoas suscetíveis à fotossensibilidade causada pela exposição ao sol.