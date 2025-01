Queimadura solar

A melhor forma, e a mais óbvia, de prevenir os danos que o sol pode causar consiste em permanecer afastado da luz solar forte e direta. A exposição ao sol forte do meio-dia deve ser evitada, mesmo para pessoas com pele escura. Os raios UV não são tão fortes antes das 10:00 e após as 16:00. Se a exposição ao sol for inevitável, a pessoa deve procurar uma sombra o mais rápido possível, vestir-se com roupas que protejam dos raios UV, e usar protetor solar, um chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção contra raios UV.

Vários materiais são capazes de filtrar ou bloquear a radiação UV, mas muitos deles não têm essa capacidade. O vestuário, as janelas de vidro comum, a fumaça e o smog (fumaça + neblina) filtram muitos dos raios nocivos. Entretanto, a água não é um bom filtro. As luzes UVA e UVB conseguem atravessar a água transparente em cerca de 30 cm. As nuvens e o nevoeiro também não constituem bons filtros de raios UV; uma pessoa pode sofrer queimaduras solares num dia nublado ou de nevoeiro.

A neve, a água e a areia refletem a luz solar e amplificam a exposição da pele aos raios UV. As pessoas também sofrem queimaduras mais rapidamente em grandes altitudes, onde o ar leve permite maior passagem dos raios UV que chegam à pele, e latitudes baixas (como a linha do Equador).

Embora a exposição ao sol ajude a gerar a vitamina D, muitos especialistas recomendam manter níveis adequados de vitamina D pelo consumo de suplementos, se necessário, em vez de superexposição intencional à luz solar (5 a 15 minutos de exposição ao sol nos braços alguns dias por semana é provavelmente suficiente para manter os níveis de vitamina D).