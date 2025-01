Considerações gerais sobre radiação solar e danos à pele

Quando exposta aos raios UV, a pele sofre determinadas alterações para se proteger contra danos. A epiderme (a camada superior da pele) engrossa, bloqueando, assim, a luz UV. Os melanócitos (células da pele produtoras de pigmento) produzem uma maior quantidade de melanina, um pigmento amarronzado que escurece a pele, resultando no bronzeado. O bronzeamento oferece alguma proteção natural contra futuras exposições à radiação UV, pois a melanina absorve a energia da luz UV e ajuda a evitar que a luz provoque lesões nas células da pele e penetre mais profundamente nos tecidos. Fora isso, o bronzeamento não tem benefícios para a saúde. O bronzeamento pelo simples motivo de ficar bronzeado é prejudicial à saúde (consulte a barra lateral Os bronzeamentos são saudáveis?).

A sensibilidade à luz solar varia de acordo com a quantidade de melanina existente na pele. Pessoas de pele escura têm mais melanina do que pessoas de pele clara e, portanto, possuem uma maior proteção natural contra os efeitos nocivos do sol. Entretanto, pessoas de pele escura são, ainda, vulneráveis aos danos do sol e aos efeitos em longo prazo devido à exposição à luz UV.

A quantidade de melanina presente na pele de uma pessoa depende de fatores hereditários, bem como da quantidade de exposição solar recente. Algumas pessoas conseguem produzir uma grande quantidade de melanina em resposta aos raios UV, enquanto outras produzem muito pouca. Pessoas com cabelos loiros ou ruivos são particularmente suscetíveis aos efeitos da radiação UV em curto e longo prazo, pois não conseguem produzir melanina suficiente. Quando a melanina na pele dessas pessoas distribui-se de maneira desigual, dá-se o aparecimento de sardas. Pessoas com vitiligo apresentam áreas desiguais da pele que não têm pigmentação. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina.

