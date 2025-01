As ceratoses actínicas (ceratoses solares) são lesões pré-cancerosas causados pela exposição ao sol por um longo período.

Muitos anos de exposição ao sol podem causar o aparecimento de ceratoses actínicas na pele.

As ceratoses actínicas são ásperas e escamosas e aparecem em várias cores.

O diagnóstico é geralmente feito com base em uma avaliação médica.

As lesões podem ser removidas por meios físicos ou por diversos tipos de tratamentos aplicados na pele.

(Consulte também Considerações gerais sobre radiação solar e danos à pele).

As ceratoses actínicas ocorrem com muita frequência. Elas têm propensão de aparecer nas pessoas à medida que envelhecem. Pode ocorrer a progressão das ceratoses actínicas para carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer de pele. As lesões que não progridem para carcinoma de células escamosas podem desaparecer ou permanecer na forma de ceratose actínica. As lesões que desaparecem podem retornar.

Além de muitos anos de exposição ao sol, outros fatores de risco para ceratoses actínicas incluem idade avançada, sistema imunológico comprometido, cabelo loiro ou ruivo, olhos azuis e pele tipo I ou II (consulte a tabela Classificação do tipo de pele de Fitzpatrick).

Sintomas de ceratoses actínicas As ceratoses actínicas costumam ser rosadas, avermelhadas ou, com menos frequência, acinzentadas ou castanhas. Elas são ásperas e escamosas. As lesões costumam surgir em áreas expostas ao sol (por exemplo, lábios, couro cabeludo calvo, face, pescoço ou costas das mãos e antebraços). Ceratose actínica do couro cabeludo

Diagnóstico de ceratoses actínicas Exame médico O médico diagnostica as ceratoses actínicas por meio de inspeção visual e toque. Devido à sua textura áspera, geralmente é mais fácil encontrar ceratoses actínicas pelo toque do que pela inspeção visual. O médico também as diferencia das ceratoses seborreicas, que podem ter um aspecto semelhante às ceratoses actínicas.