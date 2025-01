O molusco contagioso pode infectar qualquer parte da pele, exceto a palma da mão e a planta dos pés.

Essas protuberâncias costumam ter entre 0,2 a 0,5 cm de diâmetro, têm forma de cúpula e uma pequena covinha no centro.

Nas crianças, as protuberâncias ocorrem com mais frequência no rosto, no tronco, nos braços e nas pernas. Nos adultos, as protuberâncias ocorrem mais comumente no pênis, na vulva ou na área púbica.

As protuberâncias não costumam ser pruriginosas, nem dolorosas, e podem ser casualmente descobertas, durante um exame físico. No entanto, podem infectar (como um furúnculo) e provocar coceira quando o organismo luta contra o vírus. Essa inflamação pode indicar que as protuberâncias vão desaparecer em breve.