Condilomas

Também chamadas de verrugas venéreas ou condiloma acuminado, as verrugas genitais surgem no pênis, no ânus, na vulva, na vagina e no colo uterino.

Podem ser saliências nodosas planas, lisas e aveludadas ou irregulares, muitas vezes com a textura de uma pequena couve-flor.

As verrugas genitais não costumam causar sintomas, mas as verrugas ao redor do ânus geralmente coçam.

Verrugas genitais no pênis Ocultar detalhes Esta fotografia mostra verrugas genitais rosadas e salientes (setas) no pênis. © Springer Science+Business Media

Verrugas genitais ao redor da abertura da vagina Imagem Imagem cedida por cortesia de Joe Millar através da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.