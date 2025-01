Miíase cutânea

Muitas das moscas que causam a miíase furuncular são comumente conhecidas como moscas do berne. As espécies de moscas mais conhecidas que causam a miíase furuncular vêm das Américas do Sul e Central e da África subsaariana e tropical. Outras espécies originam-se da América do Norte, da Europa e do Paquistão. Muitas das moscas não põem ovos em seres humanos. Em vez disso, elas põem seus ovos em outros insetos (como os mosquitos) ou em objetos (como em roupas que estão secando) que podem entrar em contato com a pele das pessoas.

Quando os ovos chocam nascem as larvas, que cavam a pele e transformam-se em larvas maduras. Dependendo da espécie, as larvas maduras têm cerca de 1,3 a 2,5 centímetros de comprimento. Se as pessoas não forem tratadas, as larvas acabam por emergir da pele e caem no chão para continuarem seu ciclo de vida.

Os sintomas típicos de miíase furuncular incluem coceira, sensação de movimento e, às vezes, uma dor aguda e penetrante. Primeiramente, as pessoas apresentam um pequeno inchaço vermelho, que se assemelha a uma picada comum de insetos, ou o início de uma espinha (furúnculo). Depois, o inchaço aumenta, e o centro da pequena abertura pode se tornar visível. Da abertura pode drenar um líquido claro, amarelado, e às vezes uma pequena parte da extremidade da larva fica visível.

Existem diferentes abordagens de tratamento, que podem variar dependendo do acesso e da disponibilidade para intervenções específicas. As larvas necessitam de oxigênio, portanto bloquear a abertura na pele pode fazer com que elas saiam ou pelo menos cheguem mais perto da superfície. Quando elas estão mais perto da superfície, é mais fácil puxá-las para fora. Para bloquear a abertura na pele, algumas pessoas aplicam vaselina, esmalte, até bacon ou cola de tabaco. As larvas que morrem antes de serem removidas são mais difíceis de retirar, e geralmente provocam uma reação inflamatória aguda.

Algumas vezes os médicos injetam um anestésico na pele, fazem uma pequena incisão, e puxam a larva para fora com o fórceps. A ivermectina, administrada por via oral ou aplicada na pele, também pode matar a larva ou provocar sua saída.