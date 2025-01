Geisel School of Medicine at Dartmouth

A larva migrans cutânea é uma infecção por ancilóstomos transmitida a partir da terra úmida e quente, ou quando a pele fica exposta à areia.

A larva migrans cutânea é causada por uma espécie de ancilóstomo denominada Ancylostoma. Ancilóstomos são parasitas. Parasitas são organismos que vivem sobre ou dentro de outro organismo (o hospedeiro) e dependem do hospedeiro para se alimentarem e sobreviver. Esta espécie de ancilóstomo é um parasita, porque durante uma parte da sua vida, ele vive normalmente no intestino de cães e gatos e, durante outra parte da sua vida, ele vive na pele humana. Os ovos do ancilóstomo são excretados nas fezes de cães e gatos e desenvolvem-se em larvas, quando deixados na terra ou areia quente e úmida. As larvas amadurecem assumindo uma forma que pode penetrar a pele de uma pessoa caminhando descalça ou deitada ao sol, sobre solo ou areia contaminados.

A larva migrans cutânea ocorre no mundo inteiro, mas é mais comum em ambientes tropicais. Acredita-se que o surgimento desse quadro clínico em áreas do mundo não afetadas anteriormente seja devido às mudanças climáticas.

Larva migrans cutânea no pé Imagem © Springer Science+Business Media

Larva migrans cutânea Imagem Fotografia cedida por cortesia de Dr.ª Karen McKoy.

Tendo início no ponto da infestação – geralmente os pés, as pernas, as nádegas ou as costas – o ancilóstomo cava um buraco junto a um trato aleatório, provocando uma erupção cutânea acastanhada, sinuosa, filiforme e inchada. A erupção coça intensamente. Também podem ocorrer pequenas protuberâncias e bolhas. Muitas vezes, coçar as protuberâncias e bolhas resulta em uma infecção bacteriana da pele.

Diagnóstico de larva migrans cutânea Avaliação médica Os médicos baseiam o diagnóstico de larva migrans cutânea no aspecto e na localização da erupção cutânea e no histórico do paciente de contato recente com terra ou areia.