Infestação por sarna

A característica mais peculiar da sarna é uma coceira intensa, que geralmente se agrava durante a noite. As covas dos ácaros podem ser frequentemente vistas como linhas muito finas que têm até 1 cm de comprimento e, em alguns casos, como uma pequena protuberância numa das extremidades. Muitas vezes, o ato de coçar as covas causa uma infecção bacteriana da pele (chamada infecção secundária). Por vezes, apenas se observam pústulas minúsculas, muitas das quais ficam escoriadas devido à coceira.

As pústulas podem aparecer em qualquer parte do corpo, incluindo seios e pênis. Em adultos, as pústulas não aparecem no rosto. As pústulas aparecem primeiramente nos espaços entre os dedos, pulsos, cotovelos internos, axilas, ao longo da linha da cintura ou nádegas. Com o passar do tempo, pode ser difícil ver as covas, visto que estas podem ficar ocluídas devido à inflamação provocada pelo ato de se coçar. As pessoas que vivem em climas quentes desenvolvem pequenas pústulas vermelhas com poucas covas.

Em pessoas com pele escura, a sarna pode causar áreas sólidas e elevadas. Em crianças as áreas que podem ser afetadas são as palmas das mãos, solas dos pés, e couro cabeludo, principalmente atrás das orelhas. Em adultos mais velhos, a sarna pode causar coceira intensa, mas sintomas muito leves na pele, o que dificulta o diagnóstico.

Imagens de sarna Escabiose nos dedos das mãos Esta foto mostra caroços de escabiose na pele entre os dedos. Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Sarna A criança na foto apresenta arranhões e pequenas pústulas vermelhas agrupadas no antebraço e palma da mão, e nos vincos do pulso. Esses achados são típicos da sarna. As covas são pústulas de meia polegada de comprimento incrustadas nos vincos do pulso ou em qualquer outro lugar. ... leia mais Fotografia cedida por cortesia de Dr.ª Karen McKoy. Escabiose em um bebê (Escabiose infantil) Esta foto mostra áreas de escabiose elevadas nas solas dos pés de um bebê. © Springer Science+Business Media

As pessoas que podem desenvolver uma infestação grave (chamada escabiose norueguesa ou escabiose crostosa) incluem

As que têm um sistema imunológico enfraquecido (em decorrência de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], câncer do sangue ou utilização crônica de corticosteroides ou outros medicamentos que suprimem o sistema imunológico)

As que têm incapacidades físicas graves ou incapacidade intelectual

Aborígenes australianos

Infecções graves provocam formação de grandes áreas de pele espessa e crostosa (principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés de adultos e no couro cabeludo de crianças) que não coçam.

Sarna com crostas (Sarna norueguesa) Ocultar detalhes Esta foto mostra sarna com crostas em uma pessoa infectada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). © Springer Science+Business Media

A escabiose incógnita é quando há uma forma diferente da sarna que se desenvolve em pessoas que usam corticoides tópicos durante longos períodos. Às vezes, ela é difícil de reconhecer, porque parece diferente das formas habituais de sarna, e os ácaros podem ser difíceis de achar.